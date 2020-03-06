ВООЗ обговорила можливість проведення Олімпіади у Токіо без глядачів через коронавірус

Ілюстративне фото (olympic.org)

Проведення Олімпійських ігор без глядачів і відшкодування вартості квитків може обійтися організаторам в Токіо приблизно в 850 млн доларів

Всесвітня організація охорони здоров'я обговорила можливість проведення Літніх Олімпійських ігр 2020 року у Токіо без глядачів через новий тип коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Зазначається, що минулого тижня ВООЗ прийняла участь у телефонній конференції з десятками медичних працівників міжнародних спортивних федерацій, які проводять змагання під час Олімпіади.

Також сторони обговорили в яких випадках при проведенні змагань ризик зараження особливо великий.

Нагадаємо, офіційний представник ВООЗ Таріка Язаревіч констатував, що організація не може давати чи не давати дозволу на проведення будь-яких спортивних заходів, а лише виступає з пропозиціями та рекомендаціями щодо заходів, що стосуються санітарного контролю.

Видання зазначає, що проведення Олімпійських ігор без глядачів і відшкодування вартості квитків може обійтися організаторам в Токіо приблизно в 850 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, в середині лютого Всесвітня організація охорони здоров'я не бачила причин для перенесення Олімпіади-2020 в Токіо через коронавірус. У ВООЗ заявляли,що немає ніяких підстав для будь-яких надзвичайних планів скасування або перенесення ігор.

Нагадаємо, через коронавірус у Китаї було відкладено етап Формули-1, який повинен був пройти в цій країні.