Матч Ліги чемпіонів "Барселона" - "Наполі" пройде без глядачів через коронавируса

Фото: "Наполі" - "Барселона" (facebook.com/fcbarcelona)

Це вже третя гра головного клубного турніру, яка пройде за порожніх трибун

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Барселона" і "Наполі" пройде за порожніх трибуна через епідемію коронавірусу. Про це повідомляється на сайті каталонської команди.

Відповідне рішення було прийнято на сьогоднішній зустрічі представників клубу та місцевого уряду, щоб уникнути розповсюдження вірусу. "Барселона" спочатку планувала допустити уболівальників на поєдинок, але все ж вирішила прислухатися до рекомендацій влади.

Матч "Барселона" - "Наполі" відбудеться 18 березня на стадіоні "Камп Ноу". Перша зустріч команд пройшла в Неаполі і завершилася з рахунком 1:1.

Раніше стало відомо, що при порожніх трибунах також пройдуть відповідна зустріч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Валенсією" та "Аталантою", а також ПСЖ і дортмундська "Боруссія".