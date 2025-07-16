ДТЭК использует ИИ для анализа геологических данных

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

Так, геологи "ДТЭК Нефтегаз" тестируют возможности искусственного интеллекта для работы с геологическими данными.

"Они отмечают эффективность инструментов ИИ для обработки и интерпретации сейсмических данных. В частности, пост-обработка позволила повысить качество сейсмического изображения, что помогло выявить геологические объекты, которые ранее были скрыты в сейсмическом поле", - говорится в заявлении компании.

Отмечается, что испытанные технологии ИИ позволяют сократить сроки получения результатов. Они обеспечили высокую производительность и уменьшили спектр геологических неопределенностей благодаря многовариантной интерпретации.

По словам начальника отдела по моделированию месторождений "ДТЭК Нефтегаз" Сергея Ярещенко, инструменты ИИ уже сегодня упрощают и ускоряют рутинные процессы, а с развитием и совершенствованием алгоритмов возможности их практического применения только расширятся.

"Думаю, что будущее геологии, как и многих других отраслей, - в умении применять новые технологии ИИ и пользоваться возможностями, которые они предлагают", - подчеркнул он.