ДТЭК использует ИИ для анализа геологических данных
Компания ДТЭК начала использовать искусственный интеллект для анализа геологических данных.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Так, геологи "ДТЭК Нефтегаз" тестируют возможности искусственного интеллекта для работы с геологическими данными.
"Они отмечают эффективность инструментов ИИ для обработки и интерпретации сейсмических данных. В частности, пост-обработка позволила повысить качество сейсмического изображения, что помогло выявить геологические объекты, которые ранее были скрыты в сейсмическом поле", - говорится в заявлении компании.
Отмечается, что испытанные технологии ИИ позволяют сократить сроки получения результатов. Они обеспечили высокую производительность и уменьшили спектр геологических неопределенностей благодаря многовариантной интерпретации.
По словам начальника отдела по моделированию месторождений "ДТЭК Нефтегаз" Сергея Ярещенко, инструменты ИИ уже сегодня упрощают и ускоряют рутинные процессы, а с развитием и совершенствованием алгоритмов возможности их практического применения только расширятся.
"Думаю, что будущее геологии, как и многих других отраслей, - в умении применять новые технологии ИИ и пользоваться возможностями, которые они предлагают", - подчеркнул он.
Напомним, ДТЭК Рината Ахметова работает над расширением возможностей 3D-сейсморазведки запустив в работу сейсморазведочную партию, оснащенную новейшим беспроводным оборудованием STRYDE.
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