Военные Южной Кореи достали из моря часть корпуса ракеты КНДР

Фрагмент ракеты, которую КНДР в конце мая пыталась запустить с разведывательным спутником на орбиту и потерпела неудачу, достали южнокорейские военные со дна Желтого моря.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на Yonhap .

Южная Корея проводила мероприятия по поиску частей ракеты Севера в течение недели.

И вот сейчас в акватории Желтого моря была обнаружена, и поднята на поверхность первая затонувшая часть ракеты КНДР, проинформировали в южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов (JCS).

Для этой поисковой операции Военно-морские силы страны задействовали специально подготовленных водолазов, а также 2 поисково-спасательных судна, подводную спасательную лодку и морской патрульный самолет.

Пхеньян осуществил запуск ракеты-носителя "Чоллима-1" со спутником-шпионом "Маллиген-1" 31 мая. Однако попытка вывести на околоземную орбиту ракету не получилось, и она упала в море в 200 км к западу от южнокорейского острова Эочхон.

Тогда же Южная Корея и начала поисковые работы в районе падения. Теперь один из фрагментов ракеты был обнаружен и идентифицирован на дне на глубине 75 метров.

Длина выявленной части - примерно 15 метров, что составляет половину всей ракеты.

Обнаруженный фрагмент ракеты КНДР отправят к месту базирования Второго флота ВМС примерно в 60 км от Сеула. Там южнокорейские и американские специалисты проведут необходимые исследования, которые позволят выяснить, как продвинулись ракетные технологии Пхеньяна и какого прогресса достигли ракеты КНДР большой дальности.

Поисковые работы в Желтом море продолжаются. Военные намерены поднять остальные части ракеты, а также сам спутник.

Попытка КНДР запустить спутник-шпион

В Северной Корее 31 мая предприняли попытку запустить на орбиту военный разведывательный спутник "Malligyong-1", однако, как сообщили тогда государственные СМИ страны, эта операция провалилась из-за "серьезных дефектов".

Между тем КНДР сообщила 4 июня, что следующий запуск будет осуществлен без предварительного уведомления.

США, Япония и Южная Корея сохраняли повышенную готовность к реагированию в течение всего заранее объявленного окна запуска.

Добавим, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил неудачную попытку Северной Кореи запустить спутник военного назначения.