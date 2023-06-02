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США созвали Совбез ООН из-за запуска военного разведывательного спутника КНДР

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Пятница 02 июня 2023 01:26
США созвали Совбез ООН из-за запуска военного разведывательного спутника КНДР Фото: КНДР снова попытается запустить спутник-разведчик. США созвали Совбез ООН (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Соединенные штаты Америки созвали заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения намерений КНДР повторно запустить военный спутник-разведчик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Первая попытка Северной Кореи вывести на орбиту военный спутник "шпион", которая состоялась 31 мая, оказалась неудачной. Однако Пхеньян сообщил, что выполнит необходимые меры по устранению проблем и проведет второй запуск в ближайшее время.

Вашингтон осудил подобные усилия и заявил, что КНДР использует технологию баллистических ракет, которая нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН и создает риск дестабилизации ситуации безопасности в регионе и за его пределами.

"Опасные и дестабилизирующие ядерные и ракетные программы Северной Кореи угрожают миру и стабильности в регионе", – отметил министр обороны США Ллойд Остин.

Сообщается, что заседание Совбеза ООН было созвано США совместно с Албанией, Эквадором, Францией, Японией, Мальтой и Великобританией.

Запуск спутника КНДР

Во время первой попытки вывести на орбиту военный разведывательный спутник "Malligyong-1", используя ракету нового типа "Chollima-1", КНДР потерпела неудачу. Ракета упала в море.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил неудачную попытку Северной Кореи запустить спутник военного назначения.

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