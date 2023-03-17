Собирала данные об оборонных заводах. В Кировоградской области задержали шпионку

Российская шпионка собирала данные об оборонных предприятиях в Кировоградской области. Пособницу оккупантов разоблачили и задержали правоохранители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Предательницей оказалась жительница Александрийского района Кировоградской области. Женщину завербовали представители российской спецслужбы дистанционно.

По указанию оккупантов, шпионка собирала актуальную информацию о местоположениях объектов военной и критической инфраструктуры. В частности, ее интересовала информация о предприятиях, выполняющих оборонные заказы для ВСУ.

Полученные данные агент должна была передать мессенджером через "связных", которые входят в оккупационные группировки на востоке Украины. Эту информацию Россия планировала использовать для подготовки ракетных ударов.

СБУ сработала на опережение и задержала предательницу, когда она фотографировала одно из местных предприятий. У нее изъяли телефон с доказательствами.

Шпионке объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Женщине грозит до 15 лет заключения или пожизненный срок за решеткой.

Фото: СБУ разоблачила российскую шпионку в Кировоградской области (ssu.gov.ua)