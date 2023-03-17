Собирала данные об оборонных заводах. В Кировоградской области задержали шпионку
Российская шпионка собирала данные об оборонных предприятиях в Кировоградской области. Пособницу оккупантов разоблачили и задержали правоохранители.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
Предательницей оказалась жительница Александрийского района Кировоградской области. Женщину завербовали представители российской спецслужбы дистанционно.
По указанию оккупантов, шпионка собирала актуальную информацию о местоположениях объектов военной и критической инфраструктуры. В частности, ее интересовала информация о предприятиях, выполняющих оборонные заказы для ВСУ.
Полученные данные агент должна была передать мессенджером через "связных", которые входят в оккупационные группировки на востоке Украины. Эту информацию Россия планировала использовать для подготовки ракетных ударов.
СБУ сработала на опережение и задержала предательницу, когда она фотографировала одно из местных предприятий. У нее изъяли телефон с доказательствами.
Шпионке объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Женщине грозит до 15 лет заключения или пожизненный срок за решеткой.
Фото: СБУ разоблачила российскую шпионку в Кировоградской области (ssu.gov.ua)
Напомним, в Харькове задержан агент России, который планировал теракты против украинских летчиков и спецназовцев.
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