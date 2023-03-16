В Краматорске выявили двух подруг, которые "сливали" россиянами данные о позициях ЗСУ под Бахмутом

Правоохранители разоблачили агентурную группу ГРУ России, в состав которой входили две жительницы Краматорска, одна из них - медсестра боевого подразделения терробороны ВСУ. Женщины "сливали" врагу позиции Сил обороны под Бахмутом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

По указанию агрессора группа собирала разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на Бахмутском направлении. В "зоне особого внимания" были маршруты возможного перемещения тяжелой бронированной техники ВСУ в направлении восточного фронта.

Разведданные требовались россиянам для планирования боевых операций в районе Бахмута. К тому же, злоумышленницы фиксировали результаты вражеских обстрелов по украинской инфраструктуре для корректировки повторных вражеских ударов.

Контрразведчики задержали обоих российских агенток во время выполнения ими разведывательной задачи. По данным следствия, они находились на дистанционной связи с кадровым сотрудником российской военной разведки.

СБУ установила, что мужчина завербовал агенток через представителя разведывательного подразделения 1-го армейского корпуса южного военного округа ВС РФ, в состав которого входит сын одной из фигуранток.

В случае захвата региона агрессор "гарантировал" пособницам "руководящие должности" в местной оккупационной администрации.

В ходе обысков по адресам проживания агенток обнаружили мобильные телефоны и ноутбук, которые они использовали для коммуникации с российским "куратором".

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили одной из задержанных о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения), второй - по ч. 2 ст. 114-2 (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ).

Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.