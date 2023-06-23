В разведке считают, что удары по Украине будут продолжаться

Он отметил, что РФ активно использует авиацию по всей линии фронта, оккупанты выпускают в день 20-25 авиационных бомб. Кроме того, Россия хочет уничтожить логистику украинских войск, бить по районах сосредоточения, наносить удары по объектам, которые связаны с обеспечением нашей обороны, возможностей Вооруженных сил, прежде всего, ударных.

"И это мы реально видим: начиная с мая, кроме того, что осуществляются удары по Киеву, по другим городам, непосредственно наносятся удары по нашим аэродромам, по нефтеперерабатывающим предприятиям, по предприятиям, где хранятся горюче-смазочные материалы, другие средства, которые используются нашими Вооруженными силами, Силами обороны. Цель - прежде всего не допустить наших активных действий на линии фронта", - сказал Скибицкий.

По оценкам разведки, удары по Украине будут продолжаться, несмотря на то, что Россия пытается экономить ракеты.

"Потому что кампания, которая проводилась осенью, зимой, когда они использовали за один удар 80-100 ракет, истощила арсеналы и запасы Российской федерации. И на сегодняшний день мы фиксируем, что то, что производится, сразу идет в войска для дальнейшего применения", - добавил представитель ГУР.

Скибицкий добавил, что РФ начала использовать меньше ракет за один удар, но все же продолжает держать украинцев в напряжении, ежедневно обстреливая тыловые регионы.

"Особенно если мы говорим о больших городах - это же ночью, а особенно, если есть маленькие дети, надо идти в бомбоубежище. Это истощает людей. И, наверное, на это тоже рассчитывает российский режим для того, чтобы прежде всего внести какую-то нервозность, дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Но мы к этому всему готовы", - подчеркнул разведчик.

Атаки России

Российские оккупанты с мая почти ежедневно атакуют Украину, выпуская иранские дроны-камикадзе и ракеты разного типа. Россия также стала чаще бить по Украине аэрозвуковыми ракетами "Кинжал" и баллистикой.

Эта ночь не стала исключением. Россияне выпустили 13 ракет Х-101/Х-55 из района Каспийского моря. Силы ПВО Украины сбили все вражеские цели.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что враг пытался атаковать военный аэродром в Хмельницкой области.

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