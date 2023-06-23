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У розвідці вважають, що удари по Україні будуть продовжуватися

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Україна, П'ятниця 23 червня 2023 09:39
У розвідці вважають, що удари по Україні будуть продовжуватися Фото: Вадим Скібіцький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

Російська армія може продовжувати обстрілювати Україну. Окупанти таким чином намагаються стримати наступ українських сил.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.

Він зазначив, що РФ активно використовує авіацію по всій лінії фронту, окупанти випускають в день 20-25 авіаційних бомб. Крім того, Росія хоче знищити логістику українських військ, бити по районах зосередження, завдавати ударів по об'єктах, які пов'язані із забезпеченням нашої оборони, можливостей Збройних сил, насамперед ударних.

"І це ми реально бачимо: починаючи з травня, крім того, що здійснюються удари по Києву, по інших містах, безпосередньо наносяться удари по наших аеродромах, по нафтопереробних підприємствах, по підприємствах, де зберігаються пально-мастильні матеріали, інші засоби, які використовуються нашими Збройними силами, Силами оборони. Мета - насамперед не допустити наших активних дій на лінії фронту", - сказав Скібіцький.

За оцінками розвідки, удари по Україні будуть продовжуватися, попри те, що Росія намагається економити ракети.

"Тому що та кампанія, яка проводилася восени, взимку, коли вони використовували за один удар 80-100 ракет, виснажила арсенали й запаси Російської федерації. І на сьогодні ми фіксуємо, що те, що виробляється, відразу йде у війська для подальшого застосування", - додав представник ГУР.

Скібіцький додав, що РФ почала використовувати менше ракет за один удар, але все ж продовжує тримати українців в напрузі, щодня обстрілюючи тилові регіони.

"Особливо якщо ми говоримо про великі міста – це ж серед ночі, а особливо, якщо є маленькі діти, треба йти в бомбосховище. Це виснажує людей. І, мабуть, на це теж розраховує російський режим для того, щоб насамперед внести якусь нервозність, дестабілізувати ситуацію в нашій країні. Але ми до цього всього готові", - підкреслив розвідник.

Атаки Росії

Російські окупанти з травня майже щоденно атакують Україну, випускаючи іранські дрони-камікадзе та ракети різного типу. Росія також почала частіше бити по Україні аерозвуковими ракетами "Кинджал" та балістикою.

Ця ніч не стала виключенням. Росіяни випустили 13 ракет Х-101/Х-55 з району Каспійського моря. Сили ППО України збили всі ворожі цілі.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ворог намагався атакувати військовий аеродром у Хмельницькій області.

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