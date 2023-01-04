В разведке рассказали, по какой тактике Россия запускает по Украине иранские дроны

Российские войска запускают иранские дроны-камикадзе группами, чтобы истощить украинскую противовоздушную оборону. Также враг может изменять тактику запуска, чтобы запутать наших защитников.

По его словам, большое количество беспилотников, запущенных на одном направлении, могут прорвать систему ПВО в этом районе. Таким образом россияне пытаются достичь цели и все же нанести удары.

"Массированный рой дронов направлен на то, чтобы прорвать нашу систему ПВО и попасть в объекты. А если запускать малое количество – 5-10 – не будет такого эффекта. И они пытаются именно большим количеством запускать в том числе для прорыва нашей системы ПВО. Это подтверждают наши Воздушные силы. По их словам, когда были последние атаки, впервые комплексы NASAMS перезаряжались фактически во время налета", - пояснил Скибицкий.

Представитель разведки также отметил, что оккупанты всячески пытаются запутать ВСУ, меняя направления запуска или высоты. В частности, ранее РФ запускала дроны-камикадзе из Крыма, а теперь с восточного побережья Азовского моря.

Также Скибицкий подчеркнул, что у России проблемы с арсеналом, поэтому враг наносит удары по Украине и ракетам, и дронами.

"Они пытаются применить то, что у них осталось. А у них реально есть проблемы с арсеналом, в том числе с беспилотниками", - добавил он.