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В разведке рассказали, по какой тактике Россия запускает по Украине иранские дроны

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Украина, Среда 04 января 2023 09:24
В разведке рассказали, по какой тактике Россия запускает по Украине иранские дроны Фото: РФ запускает дроны-камикадзе группами, чтобы истощить украинскую ПВО (defence-ua com)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Российские войска запускают иранские дроны-камикадзе группами, чтобы истощить украинскую противовоздушную оборону. Также враг может изменять тактику запуска, чтобы запутать наших защитников.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

По его словам, большое количество беспилотников, запущенных на одном направлении, могут прорвать систему ПВО в этом районе. Таким образом россияне пытаются достичь цели и все же нанести удары.

"Массированный рой дронов направлен на то, чтобы прорвать нашу систему ПВО и попасть в объекты. А если запускать малое количество – 5-10 – не будет такого эффекта. И они пытаются именно большим количеством запускать в том числе для прорыва нашей системы ПВО. Это подтверждают наши Воздушные силы. По их словам, когда были последние атаки, впервые комплексы NASAMS перезаряжались фактически во время налета", - пояснил Скибицкий.

Представитель разведки также отметил, что оккупанты всячески пытаются запутать ВСУ, меняя направления запуска или высоты. В частности, ранее РФ запускала дроны-камикадзе из Крыма, а теперь с восточного побережья Азовского моря.

Также Скибицкий подчеркнул, что у России проблемы с арсеналом, поэтому враг наносит удары по Украине и ракетам, и дронами.

"Они пытаются применить то, что у них осталось. А у них реально есть проблемы с арсеналом, в том числе с беспилотниками", - добавил он.

Напомним, представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что у России осталось ракет на 2-3 массированных обстрела. В то же время он подчеркнул, что РФ продолжает производить ракеты, которые сразу могут использоваться для обстрелов.

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