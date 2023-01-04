У розвідці розповіли, за якою тактикою Росія запускає по Україні іранські дрони

Російська війська запускають іранські дрони-камікадзе групами, щоб виснажити українську протиповітряну оборону. Також ворога може змінювати тактику запуску, щоб заплутати наших захисників.

За його словами, велика кількість безпілотників, запущених на одному напрямку, можуть прорвати систему ППО у тому районі. Таким чином росіяни намагаються досягти цілі і все ж завдати ударів.

"Масований рій дронів спрямований на те, щоб прорвати нашу систему ППО і влучити в об'єкти. А якщо запускати малу кількість – 5-10 – не буде такого ефекту. І вони намагаються саме великою кількістю запускати у тому числі для прориву нашої системи ППО. Це підтверджують наші Повітряні сили. За їхніми словами, коли були останні атаки, вперше комплекси NASAMS перезаряджалися фактично під час нальоту", - пояснив Скібіцький.

Представник розвідки також зазначив, що окупанти всіляко намагаються заплутати ЗСУ, змінюючи напрямки запуску чи висоти. Зокрема, раніше РФ запускала дрони-камікадзе з Криму, а тепер зі східного узбережжя Азовського моря.

Також Скібіцький наголосив, що Росія має проблеми з арсеналом, тому ворог завдає ударів по Україні і ракетам, і дронами.

"Вони намагаються застосувати те, що в них залишилося. А в них реально є проблеми з арсеналом, в тому числі і з безпілотниками", - додав він.