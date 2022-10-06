Получат деньги. Ким предложил оккупантам на юге сдаваться вместе с техникой
Фото: Виталий Ким, глава Николаевской ОВА (Getty Images)
В Херсонской и Николаевской областях российские оккупанты могут заработать деньги за сдачу в плен с военной техникой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.
"Благодаря проекту "Хочу жить" россияне продолжают сдаваться. В качестве бонуса на южном направлении можно сдаться вместе с техникой и получить за это деньги. У нас есть уже пара успешных "кейсов", но об этом позже", - рассказал Ким.
Он также обнародовал прайс-лист на вражескую технику:
- танк - 50 000 долларов;
- боевая машина пехоты, боевая машина десанта и подобная техника - 25 000 долларов;
- реактивные системы залпового огня - 15 000 долларов;
- самоходные артиллерийские установки и подобная техника - 10 000 долларов;
- бронированные машины - 5 000 долларов.
Напомним, ранее стало известно, что первые российские мобилизованные начали сдаваться в плен силам обороны с в рамках проекта "Хочу жить".
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