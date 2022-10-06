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Получат деньги. Ким предложил оккупантам на юге сдаваться вместе с техникой

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Николаев, Четверг 06 октября 2022 22:44
Получат деньги. Ким предложил оккупантам на юге сдаваться вместе с техникой Фото: Виталий Ким, глава Николаевской ОВА (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Херсонской и Николаевской областях российские оккупанты могут заработать деньги за сдачу в плен с военной техникой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

"Благодаря проекту "Хочу жить" россияне продолжают сдаваться. В качестве бонуса на южном направлении можно сдаться вместе с техникой и получить за это деньги. У нас есть уже пара успешных "кейсов", но об этом позже", - рассказал Ким.

Он также обнародовал прайс-лист на вражескую технику:

  • танк - 50 000 долларов;
  • боевая машина пехоты, боевая машина десанта и подобная техника - 25 000 долларов;
  • реактивные системы залпового огня - 15 000 долларов;
  • самоходные артиллерийские установки и подобная техника - 10 000 долларов;
  • бронированные машины - 5 000 долларов.

Напомним, ранее стало известно, что первые российские мобилизованные начали сдаваться в плен силам обороны с в рамках проекта "Хочу жить".

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