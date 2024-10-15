В разведке показали видео уничтожения техники россиян на Харьковском направлении
Украинская аэроразведка успешно работает вдоль всей линии фронта. На этот раз благодаря разведке была уничтожена техника россиян на Харьковском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.
Как рассказали в ГУР, операция была проведена благодаря аэроразведчикам подразделений активных действий ГУР МОУ, бойцов бригады НГУ "Хартия", 12 ОЗСП и 92 бригады ВСУ. Бойцы объединили усилия, чтобы выявить и уничтожить в своей полосе ответственности в Харьковской области как можно больше российских пушек.
"Круглосуточная, целенаправленная, упорная и системная работа дает результат - как украинские воины превращают вражескую артиллерию в металлолом и старье смотрите в видео", - подписано видео.
Ситуация в Волчанске
РБК-Украина сообщало, что бойцы Главного управления разведки выбили россиян с Агрегатного завода в Волчанске, освободив 30 зданий и пленив около 20 солдат. Третья штурмовая бригада также провела контратаку в Харьковской области, продвинувшись почти на два квадратных километра.
Также мы писали, что украинские пограничники продолжают наносить поражения врагу на Волчанском направлении - позиции россиян обнаружили благодаря разведке дронами.
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