Пограничники показали, как возле Волчанска уничтожают врага с помощью минометов и дронов

Украинские пограничники продолжают наносить впечатления врагу на Волчанском направлении. В этот раз позиции россиян обнаружили благодаря разведке дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"К работе привлекались минометные расчеты и разведывательные группы БПЛА подразделения "Скорпион". Последние избивались по целям как дронами-камикадзе, так и сбросами", - подписано видео.

На опубликованном видео показана работа пограничников бригады "Гарт" на Волчанском направлении. Они нанесли очередные удары по местам сосредоточения личного состава противника.

Ситуация в Волчанске

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что бойцы подразделений Главного управления разведки смогли выбить россиян с Агрегатного завода в Волчанске. Военные уволили и зачистили все 30 зданий на территории завода.

Во время операции они взяли в плен около 20 русских солдат.

Третья штурмовая бригада провела контратаку в Харьковской области. Бойцы продвинулись почти на два квадратных километра.

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