У розвідці показали відео знищення техніки росіян на Харківському напрямку

Українська аеророзвідка вдало працює вздовж всієї лінії фронту. Цього разу завдяки розвідці було знищено техніку росіян на Харківському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.

Як розповіли у ГУР, операцію було проведено завдяки аеророзвідникам підрозділів активних дій ГУР МОУ, бійців бригади НГУ "Хартія", 12 ОЗСП та 92 бригади ЗСУ. Бійці об'єднали зусилля, щоб виявити і знищити у своїй смузі відповідальності на Харківщині якомога більше російських гармат.

"Цілодобова, цілеспрямована, завзята й системна робота дає результат - як українські воїни перетворюють ворожу артилерію в брухт і мотлох дивіться у відео", - підписано відео.

Ситуація у Вовчанську

РБК-Україна повідомляло, що бійці Головного управління розвідки вибили росіян з Агрегатного заводу у Вовчанську, звільнивши 30 будівель і взявши в полон близько 20 солдатів. Третя штурмова бригада також провела контратаку в Харківській області, просунувшись майже на два квадратні кілометри.

Також ми писали, що українські прикордонники продовжують завдавати уражень ворогу на Вовчанському напрямку - позиції росіян виявили завдяки розвідці дронами.

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