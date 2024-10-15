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У розвідці показали відео знищення техніки росіян на Харківському напрямку

Вівторок 15 жовтня 2024 17:24
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У розвідці показали відео знищення техніки росіян на Харківському напрямку Ілюстративне фото: розвідка показала знищення техніки росіян на Харківському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українська аеророзвідка вдало працює вздовж всієї лінії фронту. Цього разу завдяки розвідці було знищено техніку росіян на Харківському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.

Як розповіли у ГУР, операцію було проведено завдяки аеророзвідникам підрозділів активних дій ГУР МОУ, бійців бригади НГУ "Хартія", 12 ОЗСП та 92 бригади ЗСУ. Бійці об'єднали зусилля, щоб виявити і знищити у своїй смузі відповідальності на Харківщині якомога більше російських гармат.

"Цілодобова, цілеспрямована, завзята й системна робота дає результат - як українські воїни перетворюють ворожу артилерію в брухт і мотлох дивіться у відео", - підписано відео.

Ситуація у Вовчанську

РБК-Україна повідомляло, що бійці Головного управління розвідки вибили росіян з Агрегатного заводу у Вовчанську, звільнивши 30 будівель і взявши в полон близько 20 солдатів. Третя штурмова бригада також провела контратаку в Харківській області, просунувшись майже на два квадратні кілометри.

Також ми писали, що українські прикордонники продовжують завдавати уражень ворогу на Вовчанському напрямку - позиції росіян виявили завдяки розвідці дронами.

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