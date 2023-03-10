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Разведчики показали кадры рейда на оккупированной территории Херсонской области (видео)

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Херсон, Пятница 10 марта 2023 12:30
Разведчики показали кадры рейда на оккупированной территории Херсонской области (видео) Фото: разведчики устроили рейд на территорию оккупированной Херсонской области (t me landforcesofukraine)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские разведчики показали рейд на территорию левобережной части Херсонской области. Сейчас эта часть области остается временно оккупированной российскими войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского в Telegram.

"Левобережная часть Херсонской области будет свободной! Мы вернем каждый сантиметр своей земли и освободим каждого нашего жителя! На видео херсонские разведчики проводят рейд на временно оккупированной территории", - написал он.

Как сообщалось, российские оккупанты во время отступления из Херсона похищали лодки местных жителей. В настоящее время их используют ДРГ противника.

Напомним, за минувшие сутки российские оккупанты совершили 79 обстрелов Херсонской области, выпустив 407 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов". В частности, по Херсону враг ударил 9 раз.

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Херсон Херсонская область
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