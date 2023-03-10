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РФ в сутки выпустила по Херсону и области 407 снарядов из артиллерии и "Градов": 4 жертв

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Херсон, Пятница 10 марта 2023 08:48
РФ в сутки выпустила по Херсону и области 407 снарядов из артиллерии и "Градов": 4 жертв Фото: Херсон и область оккупаты продолжали обстреливать все сутки 9 марта (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

За минувшие сутки российские оккупанты совершили 79 обстрелов, выпустив 407 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов" по Херсонской области. В частности, по Херсону враг ударил 9 раз.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Так, 47 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома и остановку общественного транспорта в Херсоне.

"К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения - 4 человека погибли, 3 (из них 1 ребенок) - получили ранения", - рассказал он.

По данным Херсонского горсовета, враг совершил 21 обстрел, использовал для этого 103 снаряда.

"Были поражены Херсон, Антоновка, Инженерное, Молодежное, Зеленовка, Приднепровское", - говорится в сообщении.

К сожалению, 4 людей погибли, один человек получил ранения.

Как сообщалось, российские оккупанты в четверг, 9 марта, обстреливали Херсон. "Прилеты" зафиксированы по центру города.

Из-за попадания снаряда в остановку общественного транспорта погибли три человека, еще как минимум двое ранены.

Позже стало известно еще об одном погибшем и одном раненом в результате сегодняшних обстрелов Херсона. Снаряд попал в дом рядом с Корабельной площадью.

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