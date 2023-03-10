Розвідники показали кадри рейду на окупованій території Херсонської області (відео)

Українські розвідники показали рейд на територію лівобережної частини Херсонської області. Наразі ця частина області залишається тимчасово окупованою російськими військами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського в Telegram .

"Лівобережна частина Херсонської області буде вільною! Ми повернемо кожен сантиметр своєї землі та звільнимо кожного нашого жителя! На відео херсонські розвідники проводять рейд на тимчасово окупованій території", - написав він.

Як повідомлялось, російські окупанти під час відступу з Херсона викрадали човни місцевих жителів. Нині їх використовують ДРГ супротивника.

Нагадаємо, за минулу добу російські окупанти здійснили 79 обстрілів Херсонської області, випустивши 407 снарядів з важкої артилерії та "Градів". Зокрема, по Херсону ворог вдарив 9 разів.

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