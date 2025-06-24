Российские добровольцы показали "дорогу смерти" оккупантов в Запорожской области (видео)

В Запорожской области российские добровольцы из Легиона "Свобода России" серьезно повредили одну из ключевых дорог, по которой войска РФ перебрасывали технику и боеприпасы. Речь идет о трассе вблизи поселка Нестерянка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

"Благодаря точным ударам бойцов подразделения ГУР "Легион "Свобода России" один из ключевых логистических участков противника в Запорожской области - дорога вблизи поселка Нестерянка - стала фактически непроходимой для вражеских сил", - говорится в сообщении разведчиков. В ГУР отметили, что совместные действия Легиона "Свобода России" и Сил обороны Украины наносят регулярные потери оккупационным войскам РФ - как в технике, так и в личном составе. Благодаря ударам на одном из ключевых участков вблизи Нестерянки россияне теряют возможность продвижения вперед. Интересно, что сами оккупанты в перехватах уже окрестили трассу в этой зоне "дорогой смерти". В разведке также опубликовали видео с кадрами боевой работы легионеров.