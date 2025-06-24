Російські добровольці показали "дорогу смерті" окупантів у Запорізькій області (відео)

У Запорізькій області російські добровольці з Легіону "Свобода Росії" серйозно пошкодили одну з ключових доріг, якою війська РФ перекидали техніку та боєприпаси. Йдеться про трасу поблизу селища Нестерянка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управляння розвідки МО України.

"Завдяки точним ударам бійців підрозділу ГУР “Легіон "Свобода Росії" одна з ключових логістичних ділянок противника в Запорізькій області - дорога поблизу селища Нестерянка - стала фактично непрохідною для ворожих сил", - йдеться у повідомленні розвідників. У ГУР зазначили, що спільні дії Легіону "Свобода Росії" та Сил оборони України завдають регулярних втрат окупаційним військам РФ - як у техніці, так і в особовому складі. Завдяки ударам на одній із ключових ділянок поблизу Нестерянки росіяни втрачають можливість просування вперед. Цікаво, що самі окупанти у перехопленнях уже охрестили трасу в цій зоні "дорогою смерті". У розвідці також опублікували відео з кадрами бойової роботи легіонерів.