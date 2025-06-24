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Російські добровольці показали "дорогу смерті" окупантів у Запорізькій області (відео)

Вівторок 24 червня 2025 10:35
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Російські добровольці показали "дорогу смерті" окупантів у Запорізькій області (відео) Ілюстративне фото: ЛCР нищить логістику російських загарбників (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У Запорізькій області російські добровольці з Легіону "Свобода Росії" серйозно пошкодили одну з ключових доріг, якою війська РФ перекидали техніку та боєприпаси. Йдеться про трасу поблизу селища Нестерянка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управляння розвідки МО України.

"Завдяки точним ударам бійців підрозділу ГУР “Легіон "Свобода Росії" одна з ключових логістичних ділянок противника в Запорізькій області - дорога поблизу селища Нестерянка - стала фактично непрохідною для ворожих сил", - йдеться у повідомленні розвідників.

У ГУР зазначили, що спільні дії Легіону "Свобода Росії" та Сил оборони України завдають регулярних втрат окупаційним військам РФ - як у техніці, так і в особовому складі. Завдяки ударам на одній із ключових ділянок поблизу Нестерянки росіяни втрачають можливість просування вперед.

Цікаво, що самі окупанти у перехопленнях уже охрестили трасу в цій зоні "дорогою смерті".

У розвідці також опублікували відео з кадрами бойової роботи легіонерів.

Що відомо про легіон "Свобода Росії"

Легіон "Свобода Росії" - це підрозділ у складі ЗСУ, сформований із росіян, які виступають проти режиму Путіна. Його створили у березні 2022 року, і він бере участь у боях на боці України, зокрема на Донеччині, Сумщині та Запоріжжі.

Бійці легіону також здійснювали рейди на територію РФ, включно з Бєлгородською областю. У ГУР підтверджують, що завдяки їхнім діям російські війська зазнають втрат, а ворожа логістика ускладнена.

Росія визнала легіон терористичною організацією, а його учасники проходять ретельну перевірку, перш ніж потрапити до лав ЗСУ. Мета легіону - не лише допомогти Україні перемогти, а й боротися за майбутнє без диктатури в самій Росії.

Нагадаємо, за останню добу, з 23 на 24 червня, росіяни втрати у боях проти України ще 1200 солдатів. Також ЗСУ знищили 21 артсистему та 100 одиниць автотехніки.

Детальніше про ситуацію на фронті - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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