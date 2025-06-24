ua en ru
Вт, 24 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Генштаб показал обновленную линию фронта: где продвигается враг, а где отбиты атаки

Вторник 24 июня 2025 08:30
UA EN RU
Генштаб показал обновленную линию фронта: где продвигается враг, а где отбиты атаки Иллюстративное фото: Генштаб показал обновленные карты боев 24 июня (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

За прошедшие сутки вдоль всей линии фронта зафиксировано 165 боестолкновений. Враг использует для ударов артиллерию и беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара 17 ракетами и 36 авиационных ударов, сбросил 72 управляемые авиационные бомбы, также привлек 2861 дрон-камикадзе. Также враг совершил 6076 артиллерийских обстрелов, в том числе 103 - из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов:

  • Озерное, Малая Волчья Харьковской области;
  • Разино, Покровск, Новоторецкое, Полтавка, Малиновка, Воскресенка Донецкой области;
  • Новоселовка, Малая Токмачка Запорожской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили 10 атак захватчиков. Также враг нанес 12 авиационных ударов, применив при этом 22 управляемые авиационные бомбы, и совершил 262 обстрела, восемь из которых - из реактивных систем залпового огня.
Генштаб показал обновленную линию фронта: где продвигается враг, а где отбиты атаки

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз тщетно пытался продвинуться в районах населенных пунктов Двуречная, Глубокое, Волчанские Хутора, Красное Первое и Фиголевка.
Генштаб показал обновленную линию фронта: где продвигается враг, а где отбиты атаки

На Купянском направлении вчера состоялось шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Кондрашовки, Кругляковки и в направлениях Песчаного, Петропавловки.
Генштаб показал обновленную линию фронта: где продвигается враг, а где отбиты атаки

На Лиманском направлении произошло 24 боевых столкновения. Враг пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Твердохлебово, Редкодуб, Карповка, Колодязи и в направлениях Грековки, Зеленой Долины, Нового Мира, Ольговки.
Генштаб показал обновленную линию фронта: где продвигается враг, а где отбиты атаки

На Северском направлении наши войска отбили одну атаку противника в районе Григорьевки.
Генштаб показал обновленную линию фронта: где продвигается враг, а где отбиты атаки

На Краматорском направлении враг совершил 12 атак в районах Новомаркового, Часового Яра и в направлениях Николаевки, Ступочек, Приволья, Бондарного.
Генштаб показал обновленную линию фронта: где продвигается враг, а где отбиты атаки

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 27 раз атаковал украинские подразделения в районах Дилиевки, Щербиновки, Петровки, Яблоновки, Русиного Яра и в направлениях Плещеевки, Яблоновки.
Генштаб показал обновленную линию фронта: где продвигается враг, а где отбиты атаки

На Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 54 штурмовые действия агрессора вблизи населенных пунктов Луч, Новоторецкое, Миролюбовка, Лисовка, Новоукраинка, Новосергиевка, Удачное, Мирноград, Алексеевка, Попов Яр, Малиновка, Коптеве и в направлениях Шахматного, Владимировки, Молодецкого, Сергеевки, Новопавловки.
Генштаб показал обновленную линию фронта: где продвигается враг, а где отбиты атаки

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 17 атак захватчиков в районах населенных пунктов Багатир, Новоселка, Запорожье, Перестройка, Комар, Мирное, Шевченко, Свободное Поле и в направлении Воскресенки.
За прошедшие сутки на Гуляйпольском и Ореховском направлениях боевых столкновений не происходило.
Генштаб показал обновленную линию фронта: где продвигается враг, а где отбиты атаки

На Приднепровском направлении вражеские подразделения шесть раз пытались продвинуться вперед - успеха не имели.
Генштаб показал обновленную линию фронта: где продвигается враг, а где отбиты атаки

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три средства ракетных войск и артиллерии и один пункт управления российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1200 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, семь боевых бронированных машин, 21 артиллерийскую систему, одну реактивную систему залпового огня, 198 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 12 ракет и 100 единиц автомобильной техники оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ Война в Украине ВСУ
Новости
Войска РФ атаковали Украину почти сотней дронов-камикадзе: как отработала ПВО
Войска РФ атаковали Украину почти сотней дронов-камикадзе: как отработала ПВО
Аналитика
НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины