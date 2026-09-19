РФ усиливает гибридные атаки в Европе: в Польше назвали главную цель Кремля

Российские спецслужбы активизировали действия против европейской инфраструктуры, обеспечивающей помощь Украине. Среди целей РФ – железная дорога, мосты и границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинскую службу " Польского радио ".

В Бюро национальной безопасности Польши считают, что таким образом Москва пытается усложнить поддержку Киева и ослабить возможности европейских стран в помощи Украине.

По словам генерала дивизии Адама Жечковского, директора Департамента надзора за Вооруженными силами БНБ, агрессивные действия российских спецслужб фиксируют с начала сентября.

Речь идет об объектах инфраструктуры, которые имеют значение для поставок помощи Украине. Среди них Жечковский назвал железную дорогу, мосты и пограничные переходы.

"Блокировка возможности оказывать помощь Украине является главной целью действий Российской Федерации в Европе. России не удалось добиться отсечения Украины от финансовой поддержки, поэтому она перешла к попыткам уничтожения инфраструктуры", – заявил генерал.

Какие действия РФ прогнозируют в Польше

В то же время, в БНБ не считают прямое военное нападение России на государства НАТО наиболее вероятным сценарием в краткосрочной перспективе.

Полковник Мариуш Соливодский, заместитель директора Департамента анализа БНБ, объяснил, что масштабная агрессия против страны НАТО означала бы для России высокий риск прямого конфликта со всем Альянсом.

По его оценке, более реалистичным остается сценарий постепенного усиления действий ниже так называемого порога войны.

"Более реалистичным остается сценарий все более агрессивных действий России ниже так называемого порога войны, включая применение чисто военных средств", - сказал Соливодский.

Он также сообщил, что БНБ оценивает вероятность дополнительной мобилизации в России после выборов в Государственную Думу как умеренно высокую.

В то же время, польская сторона пока не может определить, каким будет масштаб возможной мобилизации и насколько она повлияет на ход войны против Украины.

"Однако, вероятно, кажется эскалация российских военных действий против Украины в осенне-зимний период", - отметил Соливодский.

В Польше говорят о долгосрочной угрозе

Представитель БНБ также заявил, что Россия сохраняет конфронтационный курс и не демонстрирует готовность реально завершить войну против Украины и вернуться к соблюдению международных норм.

По словам Соливодского, Москва стремится восстановить свое влияние и системно ослабляет потенциальных противников в разных областях.

"Она систематически и системно стремится ослабить потенциальных противников во всех сферах функционирования, подбирая при этом инструменты для отдельных государств, в том числе и в отношении Польши", - пояснил полковник.

Он подчеркнул, что российская угроза странам региона не исчезнет автоматически даже в случае прекращения огня или завершения войны в Украине.

"Даже возможное прекращение огня, заморозки или даже завершения войны в Украине не устранит долгосрочную угрозу со стороны Российской Федерации для государств региона", - подытожил Соливодский.