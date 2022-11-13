Разведка США выяснила, как ОАЭ манипулировали политикой Вашингтона, - TWP

Представители разведки США составили секретный отчет с подробным описанием попыток Объединенных Арабских Эмиратов манипулировать американской политической системой, причем как законными, так и незаконными способами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Отмечается, что освещаемая в отчете деятельность включает в себя незаконные и законные попытки направить внешнюю политику США в пользу арабской автократии.

В материале указывается, что ОАЭ использовали уязвимые места в ряде американских администраций, в том числе и через взносы в избирательные кампании и лоббистские фирмы.

Собеседники издания говорили с журналистами на условиях анонимности для обсуждения секретной информации.

Документ, составленный Национальным советом по разведке (NIC), уже был доведен до сведения высших политиков США, чтобы учитывать ситуацию при принятии решений, связанных с Ближним Востоком и ОАЭ, которые в Вашингтоне пользуются значительным влиянием.

"Разведывательное сообщество США, как правило, сторонится всего, что может быть истолковано как изучение американской внутренней политики. Делать что-то подобное на дружественной силе тоже уникально. Это признак того, что разведывательное сообщество США готово принять новые вызовы", - отметил старший научный сотрудник Института Брукингса Брюс Ридель, работавший в Национальном совете по разведке в 1990-х годах.

Некоторые из операций влияния, описанных в отчете, известны специалистам по национальной безопасности США, но такая деятельность "процветала из-за нежелания Вашингтона реформировать законы об иностранном влиянии или предоставлять дополнительные ресурсы Министерству юстиции".

По словам источников издания, знакомых с докладом, другие действия больше напоминают шпионаж.

Согласно данным Министерства юстиции США, с 2016 года ОАЭ потратили на лоббистов более 154 миллионов долларов. Еще сотни миллионов долларов были потрачены на пожертвования американским университетам и аналитическим центрам, многие из которых готовят программные документы с выводами, благоприятными для интересов ОАЭ.

Один американский законодатель, прочитавший отчет разведки, сказал The Post, что документ иллюстрирует, как иностранные деньги искажают американскую демократию, заявив, что это должно послужить "тревожным звонком".

"Необходимо установить очень четкую красную линию против того, чтобы ОАЭ играли в американской политике. Я не уверен, что мы когда-либо поднимали этот вопрос с Эмиратами на высоком уровне", - сказал депутата.

В Управлении директора национальной разведки, а также в Государственном департаменте отказались комментировать, обсуждали ли они этот вопрос с высокопоставленными коллегами из ОАЭ.