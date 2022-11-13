Розвідка США з'ясувала, як ОАЕ маніпулювали політикою Вашингтона, - TWP

Представники розвідки США склали секретний звіт із докладним описом спроб Об'єднаних Арабських Еміратів маніпулювати американською політичною системою, причому як у законні, так і у незаконні способи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Зазначається, що діяльність, що висвітлюється у звіті, включає незаконні та законні спроби направити зовнішню політику США на користь арабської автократії.

У матеріалі вказується, що ОАЕ використовували вразливі місця у кількох американських адміністрацій, у тому числі через внески до виборчих кампаній та лобістських фірм.

Співрозмовники видання говорили із журналістами на умовах анонімності для обговорення секретної інформації.

Документ, складений Національною радою з розвідки (NIC), вже був доведений до відома вищих політиків США, щоб враховувати ситуацію при ухваленні рішень, пов'язаних із Близьким Сходом та ОАЕ, які у Вашингтоні мають значний вплив.

"Розвідувальна спільнота США, як правило, уникає всього, що може бути витлумачено як вивчення американської внутрішньої політики. Робити щось подібне до дружньої сили теж унікально. Це ознака того, що розвідувальна спільнота США готова прийняти нові виклики", - зазначив старший науковий. співробітник Інституту Брукінгса Брюс Рідель, який працював у Національній раді з розвідки у 1990-х роках.

Деякі з операцій впливу, описаних у звіті, відомі фахівцям із національної безпеки США, але така діяльність "процвітала через небажання Вашингтона реформувати закони про іноземний вплив або надавати додаткові ресурси Міністерству юстиції".

За словами джерел видання, знайомих із доповіддю, інші дії більше нагадують шпигунство.

За даними Міністерства юстиції США, з 2016 року ОАЕ витратили на лобістів понад 154 мільйони доларів. Ще сотні мільйонів доларів було витрачено на пожертвування американським університетам та аналітичним центрам, багато з яких готують програмні документи з висновками, сприятливими для інтересів ОАЕ.

Один американський законодавець, який прочитав звіт розвідки, сказав The Post, що документ ілюструє, як іноземні гроші спотворюють американську демократію, заявивши, що це має стати "тривожним дзвінком".

"Необхідно встановити дуже чітку червону лінію проти того, щоб ОАЕ грали в американській політиці. Я не впевнений, що ми колись порушували це питання з Еміратами на високому рівні", - сказав депутат.

В Управлінні директора національної розвідки, а також у Державному департаменті відмовилися коментувати, чи вони обговорювали це питання з високопоставленими колегами з ОАЕ.