Замена российского газа и дизеля. Германия и ОАЭ заключили соглашение об "энергетической безопасности"

Объединенные Арабские Эмираты согласовали договор об "энергетической безопасности" с Германией по поставкам сжиженного природного газа и дизельного топлива, поскольку Берлин ищет новые источники электроэнергии, чтобы заменить российские поставки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР .

Министр промышленности Эмиратов Султан Ахмед Аль-Джабер назвал это новым знаменательным соглашением, укрепляющим быстро растущее энергетическое партнерство между ОАЭ и Германией. Канцлер Германии Олаф Шольц также приветствовал это решение.

В рамках соглашения ОАЭ предоставят груз сжиженного природного газа для доставки в конце 2022 года. Его используют для ввода в эксплуатацию немецкого плавучего импортного терминала СПГ в Брунсбюттеле - порте Северного моря.

Отметим, что Шольц посещает Персидский залив для заключения новых энергетических соглашений для замены российских поставок и смягчения энергетического кризиса.