Главная » Новости » В мире

Разведка США изучает, как Иран отреагирует на "победу" Трампа, - Reuters

04:23 29.04.2026 Ср
2 мин
Война непопулярна, выборы приближаются, и Трамп это хорошо понимает
aimg Екатерина Коваль
Разведка США изучает, как Иран отреагирует на "победу" Трампа, - Reuters Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Американские спецслужбы по запросу Белого дома анализируют, как Иран отреагирует, если Трамп в одностороннем порядке объявит победу в двухмесячной войне. Решение не принято, однако политическое давление на президента растет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Рейтинг Трампа скатился до самого низкого показателя за весь его нынешний срок

Зачем разведка это изучает

Цель анализа - понять последствия возможного отступления США от конфликта, который, по опасениям части советников Трампа, может привести к серьезным потерям республиканцев на промежуточных выборах в конце года.

Опрос Reuters/Ipsos показал: только 26% американцев считают, что военная кампания оправдала расходы, и только 25% - что она сделала США безопаснее. Три источника, знакомые с обсуждениями в Белом доме, описывают Трампа как человека, который остро осознает политическую цену войны.

Что думает разведка

Если Трамп объявит победу и выведет войска - Иран, скорее всего, воспримет это как собственную победу. Если же США сохранят значительное военное присутствие в регионе - Тегеран расценит это как переговорный тактический ход, который не обязательно приведет к завершению войны.

Что происходит на переговорах

Несмотря на объявленное 8 апреля перемирие, Ормузский пролив до сих пор фактически закрыт. Дипломатические усилия зашли в тупик - в минувшие выходные Трамп отменил поездку своего спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Пакистан для встречи с иранскими представителями.

Закрытие пролива, через который проходит около 20% мировой добычи нефти, продолжает подталкивать цены на топливо - в частности в США, где это особенно болезненно перед выборами.

Военные опции пока не сняты

Среди вариантов, официально остающихся на столе, - новые авиаудары по военным и политическим лидерам Ирана. Впрочем, самые амбициозные сценарии, в частности наземное вторжение, пока выглядят менее вероятными, чем несколько недель назад.

Отдельно источники сообщают: во время перемирия Иран воспользовался паузой, чтобы откопать укрытые во время бомбардировок пусковые установки, боеприпасы и дроны. Поэтому тактическая цена восстановления полномасштабных боевых действий сейчас выше, чем в начале перемирия.

Напомним, по результатам мартовских опросов в США, около 44% респондентов заявили, что полностью или частично одобряют работу Дональда Трампа на посту президента. Зато 54% опрошенных выразили полное или частичное неодобрение его деятельности.

Кроме того, согласно опросу Reuters/Ipsos, проведенному в ноябре прошлого года, рейтинг Трампа упал до самого низкого уровня с момента его возвращения к власти. Причиной стало недовольство американцев тем, как администрация справляется с высокой стоимостью жизни.

РФ планирует расширение мобилизации и новые наступления, - Зеленский
