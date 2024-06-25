Нетаньяху заявил, что готов только на "частичное" соглашение о прекращении огня в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что готов согласиться лишь на "частичное" соглашение о прекращении огня, которое позволит Израилю продолжать боевые действия в секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

В интервью, которое транслировалось вечером в воскресенье, израильский лидер сказал, что "готов заключить частичное соглашение - это не секрет - которое вернет нам часть людей", имея в виду примерно 120 заложников, которые все еще содержатся в Секторе Газа. "Но мы стремимся продолжить войну после паузы, чтобы добиться цели ликвидации ХАМАС. Я не готов отказываться от этого", - сказал Нетаньяху. ХАМАС настаивает, что не освободит заложников до тех пор, пока не будет постоянного прекращения огня и полного вывода израильских войск из Газы.