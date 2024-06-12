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ХАМАС дал свой ответ на последнее предложение о прекращении огня в Газе с "поправками"

Среда 12 июня 2024 00:29
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ХАМАС дал свой ответ на последнее предложение о прекращении огня в Газе с "поправками" Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

ХАМАС заявил во вторник, что предоставил посредникам свой ответ на поддержанное США предложение о прекращении огня в Секторе Газа. Ответ содержит некоторые "поправки" к соглашению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Министерства иностранных дел Катара и Египта, которые вместе с Соединенными Штатами являются ключевыми посредниками, подтвердили, что получили ответ ХАМАС, и сообщили, что изучают его.

"Мы получили этот ответ, который ХАМАС направил Катару и Египту, и мы сейчас его оцениваем", — сказал представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби журналистам в Вашингтоне.

Представитель ХАМАС Джихад Таха заявил, что ответ включает "поправки, подтверждающие прекращение огня, вывод войск, восстановление и обмен пленными". Он не уточнил детали.

Поддерживая общие рамки соглашения, представители ХАМАСа выразили настороженность относительно того, будет ли Израиль выполнять его условия, особенно положение об окончательном прекращении боевых действий и полном выводе войск Израиля из Сектора Газа в обмен на освобождение всех заложников, удерживаемых боевиками.

Мирный план и позиция Израиля

Суть мирного плана, поддержанного США, раскрыл президент Соединенных Штатов Джо Байден.

В заявлении после выступления Байдена офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил, что на столе есть соглашение с ХАМАСом. Однако там считают, что предложение "позволит Израилю продолжать войну, пока не будут достигнуты все его цели, включая уничтожение военного и руководящего потенциала ХАМАС".

Вчера, 11 июня, госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу с Нетаньяху, в ходе которой лидеры обсудили план. В заявлении Госдепа отмечается, что США и другие мировые лидеры будут поддерживать всеобъемлющее предложение, изложенное президентом Байденом.

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