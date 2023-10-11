Разведка США не видела признаков подготовки атаки ХАМАС на Израиль, - Белый дом

"Мы не видели ничего, что указывало бы на развертывание атаки такого типа, равно как и израильтяне", - сказал Салливан, отвечая на вопрос, имела ли американская разведка данные, указывающие на подготовку нападения ХАМАС на Израиль.

Относительно того, как Израиль пропустил это нападение, представитель администрации президента США сказал переадресовать этот вопрос израильским чиновникам.

"Очевидно, израильское правительство уделяет большое внимание своим разведывательным возможностям по ХАМАС, по Западному берегу реки Иордан, по Хезболле. И почему они не были предупреждены об этом - это не тот вопрос, на который я могу ответить с этой трибуны", - отметил Салливан.

Нападение ХАМАС на Израиль

Напомним, на днях боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля, оккупировали некоторые поселения и начали убивать гражданских людей. В ответ Израиль начал бить по боевикам на территории Сектора Газа. При этом уже к вечеру первого дня военным ЦАХАЛу удалось вернуть большинство территорий, находившихся под контролем террористов.

Согласно информации СМИ, Израиль уже запросил военную помощь США, в том числе системы противовоздушной обороны.

Кроме того, территорию Израиля атаковали со стороны Ливана (били боевики "Хезболлы") и Сирии. ЦАХАЛ оба раза бил в ответ.