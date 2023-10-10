ua en ru
Ср, 11 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Израиль обстреляли с территории Сирии: ЦАХАЛ ударил в ответ

Вторник 10 октября 2023 23:36
UA EN RU
Израиль обстреляли с территории Сирии: ЦАХАЛ ударил в ответ Фото: Израиль обстреляли со стороны Сирии (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об обстреле территории их страны со стороны Сирии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ЦАХАЛ.

Около 22:40 было доложено о запусках из Сирии на территорию Израиля. Часть снарядов пересекла границу и свалилась на открытой местности.

Солдаты ЦАХАла вскоре ответили на удары артиллерийским и минометным огнем.

Нападение ХАМАС на Израиль

Напомним, на днях боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля, оккупировали некоторые поселения и начали убивать гражданских людей. В результате их атак за четыре дня погибли более тысячи человек.

В ответ Израиль начал избивать по боевикам на территории Сектора Газа. При этом уже к вечеру первого дня военным ЦАХАЛу удалось отразить большинство территорий, находившихся под контролем террористов.

Согласно информации СМИ, Израиль уже пригласил военную помощь США , в том числе системы противовоздушной обороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Война в Сирии
NEWS
Россияне пошли в наступление? В ВСУ рассказали, что происходит на восточном фронте
Россияне пошли в наступление? В ВСУ рассказали, что происходит на восточном фронте
DAILY
Убедит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Убедит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать