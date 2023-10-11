Розвідка США не бачила ознак підготовки атаки ХАМАС на Ізраїль, - Білий дім

"Ми не бачили нічого, що вказувало б на розгортання атаки такого типу, так само як і ізраїльтяни", - сказав Салліван, відповідаючи на питання, чи мала американська розвідка дані, які вказували б на підготовку нападу ХАМАС на Ізраїль.

Щодо того, як Ізраїль пропустив цей напад, представник адміністрації президента США сказав переадресувати це питання ізраїльським посадовцям.

"Вочевидь ізраїльський уряд приділяє велику увагу своїм розвідувальним можливостям щодо ХАМАС, щодо Західного берега річки Йордан, щодо Хезболли. І чому вони не були попереджені про це - це не те питання, на яке я можу відповісти з цієї трибуни", - зазначив Салліван.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Нагадаємо, днями бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю, окупували деякі поселення та почали вбивати цивільних людей. У відповідь Ізраїль почав бити по бойовиках на території Сектору Гази. При цьому, вже до вечора першого дня військовим ЦАХАЛу вдалося відбити більшість територій, які перебували під контролем терористів.

Згідно з інформацією ЗМІ, Ізраїль вже запросив військову допомогу США, у тому числі системи протиповітряної оборони.

Крім цього, територію Ізраїлю атакували з боку Лівану (били бойовики "Хезболи") та Сирії. ЦАХАЛ обидва рази бив у відповідь.