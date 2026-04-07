RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Разведка Южной Кореи уверена, что дочь Ким Чен Ына является его преемницей, - Reuters

02:53 07.04.2026 Вт
2 мин
К дочери уже относятся как к де-факто второй по значимости фигуре в руководстве КНДР
aimg Эдуард Ткач
Фото: Ким Чу Э, дочь Ким Чен Ына (kcna.kp)

Разведка Южной Кореи считает, что несовершеннолетняя дочь лидера КНДР Ким Чен Ына назначена его преемницей.

Национальная разведслужба заявила законодателям, что ее оценка основана не на косвенных уликах, а на том, что она назвала "достоверной разведывательной информацией", собранной агентством.

По словам законодателей, в разведение сообщили, что фото дочери главы КНДР за рулем танка имело цель подчеркнуть ее предполагаемые военные способности и развеять сомнения по поводу наследницы женского пола.

Речь о том, что в марте северокорейское госСМИ KCNA опубликовало фотографии Ким Чен Ына и его дочери Ким Джу Э за рулем нового танка. Это произошло после того, как ранее были показаны снимки, на которых она стреляет из винтовки на стрельбище и использует пистолет.

Депутат от правящей южнокорейской Демократической партии Пак Сон Вон заявила, что подобные кадры призваны отдать дань уважения публичным выступлениям Ким Чен Ына в армии в начале 2010-х годов, когда его готовили к тому, чтобы он сменил своего отца на посту президента.

Также законодатели, сославшись данные Национальной разведслужбы, говорят, что неоднократное присутствие Джу Э на мероприятиях, связанных с обороной - направлено на то, чтобы развеять сомнения по поводу возможной женщины-преемницы и ускорить формирование версии о преемственности.

Ранее чиновники говорили, что по мнению разведки, все более заметная роль дочки Ким Чен Ына свидетельствует о том, что к ней уже относятся как к де-факто второй по значимости фигуре в руководстве Северной Кореи.

Reuters отмечает, что последняя оценки разведки по дочери Кима, которой около 13 лет и зовут Чжу Э - является продолжением более раннего анализа разведывательного агентства. Тогда считалось, что ее, вероятно, готовят к смене отца на посту государства.

Преемница Ким Чен Ына

Напомним, в сентябре 2025 года разведка Южной Кореи считала, что дочь главы КНДР после своей поездки в Китай значительно укрепила свой статус как потенциальной преемницы.

Уже в феврале 2026 года СМИ писали, что роль дочери лидера страны усиливается. В частности, подросток уже получила управленческую функцию в структуре, связанной с ракетной программы. Причем некоторые решения начали проходить через нее.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
