Разведка Южной Кореи уверена, что дочь Ким Чен Ына является его преемницей, - Reuters

Национальная разведслужба заявила законодателям, что ее оценка основана не на косвенных уликах, а на том, что она назвала "достоверной разведывательной информацией", собранной агентством.

По словам законодателей, в разведение сообщили, что фото дочери главы КНДР за рулем танка имело цель подчеркнуть ее предполагаемые военные способности и развеять сомнения по поводу наследницы женского пола.

Речь о том, что в марте северокорейское госСМИ KCNA опубликовало фотографии Ким Чен Ына и его дочери Ким Джу Э за рулем нового танка. Это произошло после того, как ранее были показаны снимки, на которых она стреляет из винтовки на стрельбище и использует пистолет.

Депутат от правящей южнокорейской Демократической партии Пак Сон Вон заявила, что подобные кадры призваны отдать дань уважения публичным выступлениям Ким Чен Ына в армии в начале 2010-х годов, когда его готовили к тому, чтобы он сменил своего отца на посту президента.

Также законодатели, сославшись данные Национальной разведслужбы, говорят, что неоднократное присутствие Джу Э на мероприятиях, связанных с обороной - направлено на то, чтобы развеять сомнения по поводу возможной женщины-преемницы и ускорить формирование версии о преемственности.

Ранее чиновники говорили, что по мнению разведки, все более заметная роль дочки Ким Чен Ына свидетельствует о том, что к ней уже относятся как к де-факто второй по значимости фигуре в руководстве Северной Кореи.

Reuters отмечает, что последняя оценки разведки по дочери Кима, которой около 13 лет и зовут Чжу Э - является продолжением более раннего анализа разведывательного агентства. Тогда считалось, что ее, вероятно, готовят к смене отца на посту государства.