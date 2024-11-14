Разведка Южной Кореи подтвердила участие войск КНДР в войне РФ против Украины
Разведки Южной Кореи и США отдельно друг от друга подтвердили, что войска КНДР развернули боевые действия вместе с российскими войсками в Курской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой KBS и брифинг в Госдепартаменте США.
Национальная разведывательная служба Южной Кореи 13 ноября подтвердила, что "северокорейские войска, развернутые в России", уже участвуют в боевых действиях после завершения их подготовки и постепенного развертывания на поле боя в течение последних двух недель.
Представитель Госдепартамента США Ведант Патель во время брифинга 12 ноября заявил, что на востоке России развернули более 10 тысяч северокорейских военных. Большинство из них сейчас переместились в западную часть Курской области, "где они начали участвовать в боевых действиях с российскими войсками".
Участие военных КНДР в войне РФ против Украины
Режим Северной Кореи отправил свои войска на помощь России в войне против Украины. Для противостояния ВСУ в РФ прибыли, по разным оценкам, от 8 до 12 тысяч военных.
Недавно Силы обороны уже столкнулись с северокорейскими военными на поле боя.
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