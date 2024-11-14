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Разведка Южной Кореи подтвердила участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Четверг 14 ноября 2024 03:40
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Разведка Южной Кореи подтвердила участие войск КНДР в войне РФ против Украины Фото: войска Северной Кореи уже воюют на стороне России против ВСУ (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Разведки Южной Кореи и США отдельно друг от друга подтвердили, что войска КНДР развернули боевые действия вместе с российскими войсками в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой KBS и брифинг в Госдепартаменте США.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи 13 ноября подтвердила, что "северокорейские войска, развернутые в России", уже участвуют в боевых действиях после завершения их подготовки и постепенного развертывания на поле боя в течение последних двух недель.

Представитель Госдепартамента США Ведант Патель во время брифинга 12 ноября заявил, что на востоке России развернули более 10 тысяч северокорейских военных. Большинство из них сейчас переместились в западную часть Курской области, "где они начали участвовать в боевых действиях с российскими войсками".

Участие военных КНДР в войне РФ против Украины

Режим Северной Кореи отправил свои войска на помощь России в войне против Украины. Для противостояния ВСУ в РФ прибыли, по разным оценкам, от 8 до 12 тысяч военных.

Недавно Силы обороны уже столкнулись с северокорейскими военными на поле боя.

Украинская разведка перехватила разговор военных КНДР.

Издание Forbes обнародовало подробности наступления военных РФ и Северной Кореи в Курской области.

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