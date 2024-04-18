Разведка назвала потери россиян после удара по аэродрому в Джанкое

Удар по Джанкою

Напомним, в ночь на 17 апреля в Джанкое на севере Крыма раздались взрывы. В сети сообщили, что в районе военного аэродрома вспыхнул мощный пожар. Позже появились фото со спутника, зафиксировавшего шесть очагов пожара.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар по Джанкою. Он поблагодарил главкома ВСУ Александра Сырского за организацию операции.

Что известно об аэродроме в Джанкое, какие еще есть аэродромы в Крыму и что на них держат россияне - узнайте в материале РБК-Украина.

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