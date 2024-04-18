Розвідка назвала втрати росіян після удару по аеродрому у Джанкої

Удар по Джанкою

Нагадаємо, в ніч на 17 квітня у Джанкої на півночі Криму пролунали вибухи. У мережі повідомили, що у районі військового аеродрому спалахнула потужна пожежа. Пізніше з'явилися фото зі супутника, який зафіксував шість осередків пожежі.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив удар по Джанкою. Він подякував головкому ЗСУ Олександру Сирському за організацію операції.

Що відомо про аеродром у Джанкої, які ще є аеродроми у Криму та що на них тримають росіяни - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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