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Розвідка назвала втрати росіян після удару по аеродрому у Джанкої

Фото: ГУР назвало втрати РФ після удару по аеродрому у Джанкої (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Внаслідок удару по військовому аеродрому у Джанкої було знищено або критично пошкоджено низку засобів протиповітряної оборони росіян. Також вражено пункт управління ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Telegram.

Як зазначає розвідка, внаслідок успішної операції українських військ 17 квітня на військовому аеродромі міста Джанкой у Криму знищено або критично пошкоджено:

  • 4 пускові установки ЗРК С-400;
  • 3 радіолокаційні станції;
  • пункт управління засобами ППО;
  • апаратура спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".

ГУР додає, що кількість уражених або знищених об’єктів авіації ворога та чисельність втрат серед особового складу російської окупаційної армії уточнюється.

 

Удар по Джанкою

Нагадаємо, в ніч на 17 квітня у Джанкої на півночі Криму пролунали вибухи. У мережі повідомили, що у районі військового аеродрому спалахнула потужна пожежа. Пізніше з'явилися фото зі супутника, який зафіксував шість осередків пожежі.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив удар по Джанкою. Він подякував головкому ЗСУ Олександру Сирському за організацію операції.

Що відомо про аеродром у Джанкої, які ще є аеродроми у Криму та що на них тримають росіяни - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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