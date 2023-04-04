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Разведка о наступлении оккупантов: лучшая часть российской армии уже уничтожена

Новина українською →
Украина, Вторник 04 апреля 2023 16:14
Разведка о наступлении оккупантов: лучшая часть российской армии уже уничтожена Фото: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов (suspilne media)
Автор: Наталья Юрченко

Наступление российских оккупантов не достигло поставленных целей. В то же время враг с начала полномасштабного вторжения в Украину потерял лучшие подразделения своей армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Ключевые задачи, которые Кремль ставил перед своим оккупационным корпусом, проваленные в очередной раз - это выход на админграницы Донецкой и Луганской областей. Мы видим, что в очередной раз эти задачи и сроки провалены", - заявил разведчик.

Он отметил, что российское наступление на востоке не смогло сломить оборону Украины. Первой причиной неудач оккупантов была мощная оборона ВСУ и сопротивление украинцев. Кроме того, по словам Юсова, Россия потеряла на войне лучшие подразделения и технику.

"Лучшая часть российской армии уже уничтожена после 24 февраля на территории Украины. То же касается лучшей части техники и вооружения рашистов. Да, у них остается немалый мобилизационный потенциал, остается много преимущественно старых образцов вооружения в консервации. Но это все не может компенсировать потери", - сказал Юсов.

Напомним, аналитики ISW считают, что так называемое "большое" наступление россиян не достигло целей, которые поставил Кремль.

При этом в Минобороны подчеркивают, что Украина готовится к контрнаступлению, для которого требуются тяжелая техника и подготовленные бойцы.

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