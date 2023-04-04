Розвідка про наступ окупантів: найкраща частина російської армії вже знищена

Наступ російських окупантів не досяг поставлених цілей. Водночас ворог з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратив найкращі підрозділи своєї армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Ключові завдання, які Кремль ставив перед своїм окупаційним корпусом, які провалені вчергове - це вихід на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Ми бачимо, що черговий раз ці завдання і терміни провалені", - заявив розвідник.

Він зазначив, що російський наступ на сході не зміг зламати оборону України. Першою причиною невдач окупантів була потужна оборона ЗСУ та спротив українців. Крім того, за словами Юсова, Росія вже втратила на війні найкращі підрозділи та техніку.

"Найкраща частина російської армії вже знищена після 24 лютого на території України. Те саме стосується найкращої частини техніки й озброєння рашистів. Так, у них залишається чималий мобілізаційний потенціал, залишається багато переважно старих зразків озброєння в консервації. Але це все не може компенсувати втрати", - сказав Юсов.

Нагадаємо, аналітики ISW вважають, що так званий "великий" наступ росіян не досяг цілей, які поставив Кремль.

При цьому у Міноборони наголошують, що Україна готується до контрнаступу, для якого потрібна важка техніка та підготовлені бійці.

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