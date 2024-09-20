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Разведка Эстонии об ударе по Торопцу: последствия на фронте заметим в ближайшие недели

Иллюстративное фото: россияне потеряли снаряды в результате удара по складу в Торопце (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Атака украинских беспилотников на склад с ракетами в российском городе Торопец приведет к последствиям на фронте. Они будут заметны в ближайшие недели.

Об этом на пресс-конференции заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Он обратил внимание, что украинские защитники ударили по складу в тот момент, когда часть российских боеприпасов еще не разместили в бункерах. Поэтому возникла цепочка взрывов.

Кивисельг напомнил, что взорвалось 30 тысяч тонн боеприпасов - то есть около 750 000 снарядов. При этом, по его словам, за неделю Россия выпускает 10 тысяч снарядов. 

"То есть это двух-трехмесячный запас боеприпасов. В результате этой атаки Россия понесла потери в боеприпасах, и последствия этой потери мы увидим на фронте в ближайшие недели", - подчеркнул глава разведцентра Сил обороны Эстонии.

Комментируя ситуацию в Курской области, Кивисельг заявил, что Украина продолжает удерживать инициативу на оперативном уровне, несмотря на начало российского контрнаступления. 

"В четверг на прошлой неделе украинцы также открыли новый участок фронта - Глушковское направление, где ВСУ продвинулись почти на шесть километров вглубь российской территории", - добавил полковник. 

 

Что предшествовало

Напомним, 18 сентября источники РБК-Украина сообщили, что беспилотники ГУР, СБУ и Сил спецопераций ударили по большому складу боеприпасов в городе Торопец Тверской области. Там началась сильная детонация.

На складе, по информации собеседников, сохраняли российские ракеты "Искандер", "Точка-У", а также ракеты северокорейского производства KN-23.

Как отмечал в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, такая успешная атака не отсрочит возможный массированный удар по Украине.

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