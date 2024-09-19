Может ли атака на склад в Торопце отсрочить массированный удар РФ по Украине: мнение эксперта

Атака украинских беспилотников на склад в Торопце Тверской области может повлиять на использование баллистики для ударов по Украине. Но новый массированный удар она, вероятно, не отсрочит.

Корреспондент РБК-Украина поинтересовался у Коваленко, есть ли у украинцев время "передохнуть" в контексте массированных ударов после вчерашней атаки на склад в Торопце.

"Нет. Потому что если говорить о комбинированных ударах, то они наносятся не одним типом, они не унифицированы", - ответил эксперт.

Он объяснил, что на складе в Торопце находились баллистические ракеты KN-23 северокорейского производства и "Искандеры". Поэтому в ближайшее время может быть уменьшено использование врагом баллистики для ударов по Украине.

Но ракеты Х-101, Х-555, "Калибр", Х-22/32, Х-47М2 "Кинжал" хранятся в совсем других местах. Поэтому, как подчеркнул Коваленко, возможность нанесения комбинированного удара у россиян есть. К тому же, обычно враг при таких атаках использует и дроны-камикадзе "Шахед".

"Поэтому этот удар, если говорить об угрозе ракетного массового удара по территории Украины, он может уменьшить компонент баллистических ракет, но не общей всей комбинированной номенклатурой", - отметил эксперт.