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Может ли атака на склад в Торопце отсрочить массированный удар РФ по Украине: мнение эксперта

Киев, Четверг 19 сентября 2024 17:38
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Может ли атака на склад в Торопце отсрочить массированный удар РФ по Украине: мнение эксперта Иллюстративное фото: Россия может нанести массированный удар по Украине (naked-science.ru)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник
Эксперт: Александр Коваленко

Атака украинских беспилотников на склад в Торопце Тверской области может повлиять на использование баллистики для ударов по Украине. Но новый массированный удар она, вероятно, не отсрочит.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Корреспондент РБК-Украина поинтересовался у Коваленко, есть ли у украинцев время "передохнуть" в контексте массированных ударов после вчерашней атаки на склад в Торопце.

"Нет. Потому что если говорить о комбинированных ударах, то они наносятся не одним типом, они не унифицированы", - ответил эксперт.

Он объяснил, что на складе в Торопце находились баллистические ракеты KN-23 северокорейского производства и "Искандеры". Поэтому в ближайшее время может быть уменьшено использование врагом баллистики для ударов по Украине.

Но ракеты Х-101, Х-555, "Калибр", Х-22/32, Х-47М2 "Кинжал" хранятся в совсем других местах. Поэтому, как подчеркнул Коваленко, возможность нанесения комбинированного удара у россиян есть. К тому же, обычно враг при таких атаках использует и дроны-камикадзе "Шахед".

"Поэтому этот удар, если говорить об угрозе ракетного массового удара по территории Украины, он может уменьшить компонент баллистических ракет, но не общей всей комбинированной номенклатурой", - отметил эксперт.

Атака на склад с ракетами

Напомним, вчера, 18 сентября, в Тверской области гремели сильные взрывы, от которых местные жители даже ощутили несильное землетрясение.

Источники РБК-Украина в СБУ сообщили, что украинские дроны нанесли удар по складу в городе Торопец. Там россияне хранили свои ракеты "Искандер", "Точка-У", KN-23 и не только.

В комментарии YouTube-каналу РБК-Украина бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что всего таких складов на территории России только 13.

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