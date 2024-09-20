Розвідка Естонії про удар по Торопцю: наслідки на фронті помітимо найближчими тижнями

Атака українських безпілотників на склад з ракетами у російському місті Торопець призведе до наслідків на фронті. Вони будуть помітні найближчими тижнями.
Про це на прес-конференції заявив голова розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
Він зазначив, що українські захисники вдарили по складу в той момент, коли частину російських боєприпасів ще не розмістили в бункерах. Тому виник ланцюжок вибухів.
Ківісельг нагадав, що вибухнуло 30 тисяч тонн боєприпасів - тобто близько 750 тисяч снарядів. За його словами, за тиждень Росія випускає 10 тисяч снарядів.
"Тобто це дво-тримісячний запас боєприпасів. Внаслідок цієї атаки Росія зазнала втрат у боєприпасах, і наслідки цієї втрати ми побачимо на фронті найближчими тижнями", - наголосив голова розвідцентру Сил оборони Естонії.
Коментуючи ситуацію в Курській області, Ківісельг заявив, що Україна продовжує утримувати ініціативу на оперативному рівні, незважаючи на початок російського контрнаступу.
"У четвер минулого тижня українці також відкрили нову ділянку фронту - Глушківський напрямок, де ЗСУ просунулися майже на шість кілометрів углиб російської території", - додав полковник.
Нагадаємо, 18 вересня джерела РБК-Україна повідомили, що безпілотники ГУР, СБУ та Сил спецоперацій вдарили по великому складу боєприпасів у місті Торопець Тверській області. Там розпочалася сильна детонація.
На складі, за інформацією співрозмовників, зберігали російські ракети "Іскандер", "Точка-У" та ракети північнокорейського виробництва KN-23.
Як зазначав у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, така успішна атака не відстрочить можливий масований удар по Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.