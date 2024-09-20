Розвідка Естонії про удар по Торопцю: наслідки на фронті помітимо найближчими тижнями

Він зазначив, що українські захисники вдарили по складу в той момент, коли частину російських боєприпасів ще не розмістили в бункерах. Тому виник ланцюжок вибухів.

Ківісельг нагадав, що вибухнуло 30 тисяч тонн боєприпасів - тобто близько 750 тисяч снарядів. За його словами, за тиждень Росія випускає 10 тисяч снарядів.

"Тобто це дво-тримісячний запас боєприпасів. Внаслідок цієї атаки Росія зазнала втрат у боєприпасах, і наслідки цієї втрати ми побачимо на фронті найближчими тижнями", - наголосив голова розвідцентру Сил оборони Естонії.

Коментуючи ситуацію в Курській області, Ківісельг заявив, що Україна продовжує утримувати ініціативу на оперативному рівні, незважаючи на початок російського контрнаступу.

"У четвер минулого тижня українці також відкрили нову ділянку фронту - Глушківський напрямок, де ЗСУ просунулися майже на шість кілометрів углиб російської території", - додав полковник.