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Розвідка Естонії про удар по Торопцю: наслідки на фронті помітимо найближчими тижнями

Ілюстративне фото: росіяни втратили снаряди внаслідок удару по складу в Торопці (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Атака українських безпілотників на склад з ракетами у російському місті Торопець призведе до наслідків на фронті. Вони будуть помітні найближчими тижнями.

Про це на прес-конференції заявив голова розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Він зазначив, що українські захисники вдарили по складу в той момент, коли частину російських боєприпасів ще не розмістили в бункерах. Тому виник ланцюжок вибухів.

Ківісельг нагадав, що вибухнуло 30 тисяч тонн боєприпасів - тобто близько 750 тисяч снарядів. За його словами, за тиждень Росія випускає 10 тисяч снарядів.

"Тобто це дво-тримісячний запас боєприпасів. Внаслідок цієї атаки Росія зазнала втрат у боєприпасах, і наслідки цієї втрати ми побачимо на фронті найближчими тижнями", - наголосив голова розвідцентру Сил оборони Естонії.

Коментуючи ситуацію в Курській області, Ківісельг заявив, що Україна продовжує утримувати ініціативу на оперативному рівні, незважаючи на початок російського контрнаступу.

"У четвер минулого тижня українці також відкрили нову ділянку фронту - Глушківський напрямок, де ЗСУ просунулися майже на шість кілометрів углиб російської території", - додав полковник.

 

Що передувало

Нагадаємо, 18 вересня джерела РБК-Україна повідомили, що безпілотники ГУР, СБУ та Сил спецоперацій вдарили по великому складу боєприпасів у місті Торопець Тверській області. Там розпочалася сильна детонація.

На складі, за інформацією співрозмовників, зберігали російські ракети "Іскандер", "Точка-У" та ракети північнокорейського виробництва KN-23.

Як зазначав у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, така успішна атака не відстрочить можливий масований удар по Україні.

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