Разведка Эстонии об ударе по Торопцу: последствия на фронте заметим в ближайшие недели

Атака украинских беспилотников на склад с ракетами в российском городе Торопец приведет к последствиям на фронте. Они будут заметны в ближайшие недели.

Об этом на пресс-конференции заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

Он обратил внимание, что украинские защитники ударили по складу в тот момент, когда часть российских боеприпасов еще не разместили в бункерах. Поэтому возникла цепочка взрывов.

Кивисельг напомнил, что взорвалось 30 тысяч тонн боеприпасов - то есть около 750 000 снарядов. При этом, по его словам, за неделю Россия выпускает 10 тысяч снарядов.

"То есть это двух-трехмесячный запас боеприпасов. В результате этой атаки Россия понесла потери в боеприпасах, и последствия этой потери мы увидим на фронте в ближайшие недели", - подчеркнул глава разведцентра Сил обороны Эстонии.

Комментируя ситуацию в Курской области, Кивисельг заявил, что Украина продолжает удерживать инициативу на оперативном уровне, несмотря на начало российского контрнаступления.

"В четверг на прошлой неделе украинцы также открыли новый участок фронта - Глушковское направление, где ВСУ продвинулись почти на шесть километров вглубь российской территории", - добавил полковник.