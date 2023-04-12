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Разведка Британии обновила карту боевых действий в Украине: что происходит на фронте

Фото: британская разведка показала новую карту боевых действий в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные продолжают отбивать атаки российских оккупантов на четырех направлениях. Самые активные бои идут в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

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По данным карты от британской разведки, российские военные продолжают штурмовать позиции бойцов ВСУ на Бахмутском и Лиманском направлениях, а также вблизи Донецка в районе Авдеевки и Марьинки. Пока значительное продвижение врага не зафиксировано.

В Бахмуте продолжаются бои в окрестностях и в городе. Россияне, в том числе боевики ЧВК "Вагнера", продвинулись в центр города, но украинские защитники продолжают держать оборону.

На Авдеевском направлении оккупанты пытаются продвинуться, чтобы пойти в направлении Курахово. В районе Лимана продолжаются активные артиллерийские бои.

На других участках фронта ситуация остается неизменной. В Херсонской и Запорожской областях продолжаются местные бои.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, украинские военные за минувшие сутки отразили 72 атаки противника.

Также отметим, что спикер Восточной группировки войск ВСУ Череватый спрогнозировал, что в течение одного-двух месяцев силы "вагнеровцев" на фронте полностью истощатся.

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