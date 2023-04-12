Розвідка Британії оновила карту бойових дій в Україні: що відбувається на фронті

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За даними карти від британської розвідки, російські військові продовжують штурмувати позиції бійців ЗСУ на Бахмутському та Лиманському напрямках, а також поблизу Донецька у районі Авдіївки та Мар'їнки. Поки значного просування ворога не зафіксовано.

У Бахмуті тривають бої на околицях та у місті. Росіяни, зокрема бойовики ПВК "Вагнера", просунулися до центру міста, але українські захисники продовжують тримати оборону.

На Авдіївському напрямку окупанти намагаються просунутися, аби піти у напрямку Курахового. У районі Лимана тривають активні артилерійські бої.

На інших ділянках фронту ситуація залишається незмінною. У Херсонській та Запорізькій областях продовжуються локальні бої.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, українські військові за минулу добу відбили 72 атаки противника.

Також зазначимо, що речник Східного угруповання військ ЗСУ Череватий спрогнозував, що протягом одного-двох місяців сили "вагнерівців" на фронті повністю виснажаться.

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