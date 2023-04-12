Несмотря на многочисленные потери, россияне наступают на четырех направлениях, - Генштаб
Оккупанты сосредотачивают усилия для наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки украинские войска отразили 72 атаки противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.
За минувшие сутки противник нанес 1 ракетный и 21 авиационный удар, совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.
- На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Определенные подразделения территориальных войск вооруженных сил Российской Федерации продолжают находиться на территории республики Беларусь. Враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей, продолжает осуществлять инженерное оборудование местности. За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Блешня, Каменская Слобода, Гремяч Черниговской области; Волфине, Екатериновка Сумской области, а также Ветеринарное, Глубокое, Гатище, Волчанск, Зибино, Волоховка, Охримовка, Черняков, Комиссарово, Бударки и Довжанка Харьковской области.
- На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись населенные пункты Колодяжное, Каменка, Тополя, Красное Первое, Редкодуб, Новомлынск, Двуречная, Кондрашовка, Песчаное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.
- На Лиманском направлении в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Белогоровка и Спорное. Артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Торское, Спорное Донецкой области.
- На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, бои продолжаются. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия неподалеку от населенного пункта Богдановка. От вражеских обстрелов пострадали Никифоровка, Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Марково, Бахмут, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Курдюмовка, Нью-Йорк, Озаряновка, Дружба, Тороцк.
- На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел. Самые ожесточенные бои продолжаются за Марьинку. В то же время вражеские обстрелы подверглись населенным пунктам Новокалиново, Орловка, Авдеевка, Тоненьке, Северное, Первомайское, Нетайлово, Карловка, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.
- На Шахтерском направлении в течение суток прошедших враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Угледар, Пречистовка Донецкой области.
- На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. За прошедшие сутки произвел обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них – Времевка, Новополье Донецкой области; Новоселка, Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области; Золотая Балка, Качкаровка, Берислав, Казацкое, Бургунка, Ивановка, Никольское, Антоновка, Белозерка, Днепровское, Велетенское Херсонской области и город Херсон.
Украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов. Также наши защитники сбили 2 вражеских БПЛА типа "Орлан - 10". Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также 2 радиоэлектронной станции борьбы противника.
Ранее мы писали, кафиры используют термобарическую артиллерию для атак вблизи Кременной.
Напомним, минобороны РФ использует "вагнеровцев" для взятия Бахмута, чтобы свести к минимуму потери среди кадровой армии.
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