Несмотря на многочисленные потери, россияне наступают на четырех направлениях, - Генштаб

Оккупанты сосредотачивают усилия для наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки украинские войска отразили 72 атаки противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.

Украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов. Также наши защитники сбили 2 вражеских БПЛА типа "Орлан - 10". Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также 2 радиоэлектронной станции борьбы противника.

За минувшие сутки противник нанес 1 ракетный и 21 авиационный удар, совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Ранее мы писали, кафиры используют термобарическую артиллерию для атак вблизи Кременной.

Напомним, минобороны РФ использует "вагнеровцев" для взятия Бахмута, чтобы свести к минимуму потери среди кадровой армии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.