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Разведка Британии назвала цель ультиматума Путина для украинцев в оккупации

Британия, Суббота 22 марта 2025 15:59
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Разведка Британии назвала цель ультиматума Путина для украинцев в оккупации Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российский диктатор Владимир Путин на днях подписал указ, заставляющий украинцев на оккупированных территориях или принять российское гражданство, или уехать. Это может быть частью политики русификации и уничтожения украинской идентичности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Х (Twitter).

По данным британской разведки, 20 марта 2025 года Путин подписал указ, который обязал граждан Украины, проживающих в России или на суверенной украинской территории, незаконно оккупированной Россией, "урегулировать свой правовой статус" до 10 сентября 2025 года или покинуть территорию.

"Указ Путина почти наверняка имеет целью заставить выехать с оккупированной Россией территории Украины граждан Украины, которые отказываются принимать российские паспорта и гражданство", - отметили в разведке.

В то же время, по словам Британии, Путин и российское высшее руководство продолжают проводить политику русификации на незаконно оккупированной территории Украины в рамках давних усилий уничтожения украинской культуры, идентичности и государственности.

"Россия ошибочно и незаконно определяет как оккупированную, так и неоккупированную украинскую территорию в украинских областях - Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, а также Крым - частью Российской Федерации. Это прямо противоречит признанию Россией независимости и суверенитета Украины после распада Советского Союза, а также более широкому международному признанию Украины", - говорится в записке от разведки Британии.

Российский ультиматум

Напомним, что 20 марта, Путин подписал указ, согласно которому украинцы, которые "незаконно находятся в России", должны до 10 сентября "узаконить" свой статус, или же выехать из страны.

Вероятно, под "урегулировать положение", речь вероятно идет о получении российского паспорта.

Министерство иностранных дел Украины резко отреагировало на российский ультиматум украинцам в России.

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