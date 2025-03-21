МИД Украины резко отреагировал на российский ультиматум украинцам в России

Вчерашний указ диктатора Владимира Путина, который грозит украинцам депортацией с временно оккупированных территорий и территории России, является нарушением норм международного права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел (МИД) Украины Георгия Тихого во время брифинга.

Как отметил Тихий, подписанный Путиным указ является ничтожным актом и очередным шагом в российской кампании по дискриминации, преследованиям и принудительному вытеснению граждан Украины с родной земли.

"Россия продолжает нарушать основополагающие нормы международного права, этим указом она нарушает как минимум три международно-правовых документа. Мы подчеркиваем, что эти системные депортации и преследования - это часть российской политики геноцида против украинского народа", - добавил он.

По словам представителя МИД, указ противоречит заявлениям России о якобы готовности к мирному урегулированию и подрывает любые инициативы по установлению мира. Кремль в очередной раз демонстрирует, что его истинная цель - уничтожение украинской государственности и преследование украинских граждан.

Российский ультиматум

Вчера, 20 марта, Путин подписал указ, согласно которому украинцы, которые "незаконно находятся в России", должны до 10 сентября "узаконить" свой статус, или же выехать из страны.

На российском портале правовой информации не объяснялось, касается ли указ диктатора жителей временно оккупированных территорий Украины, которые Россия считает "своими".

В то же время под "урегулировать положение", речь вероятно идет о получении российского паспорта.