"Понимаю его": СМИ распространили заявление Мелони об Орбане, в Риме опровергают

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони во время закрытого заседания саммита Евросовета шокировала лидеров ЕС тем, что выразила понимание позиции премьера Венгрии Виктора Орбана по блокированию помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Источники, знакомые с ходом конфиденциальных переговоров, сказали, что Мелони заявила другим лидерам ЕС, что "прекрасно понимает" причины, по которым Орбан отказался от поддержки обещанного кредита Украине в размере 90 миллиардов евро и наоборот, заблокировал ее.
Один из дипломатов на анонимной основе процитировал итальянского премьера, которая назвала позицию Орбана "нормальной", поскольку "все меняется". По словам Мелони, Орбан находится на пороге выборов.
"Если бы я была в такой же ситуации, я бы это поняла", - сказала она.
При этом, хотя и Мелони, и Орбан представляют в своих странах правые силы, итальянский лидер до сих пор преимущественно придерживалась основной линии ЕС. Тогда как венгерское правительство считается главным препятствием в вопросах поддержки Киева.
В офисе Джорджии Мелони в Риме эти заявления категорически опровергли, назвав сообщения дипломатов "абсолютно безосновательными". Там утверждают, что Мелони никогда не говорила такого, а ее слова быть искажены.
Отметим, венгерский пророссийский премьер Виктор Орбан заблокировал кредит для Украины на 90 миллиардов евро, который сам же одобрил в декабре. В ЕС это вызвало возмущение - этим Орбан пересек черту, за которой ЕС больше не будет молчать.
Например, Германия возмутилась, а Швеция уже открыто заявила о готовности рассмотреть статью 7 Договора о ЕС - механизм лишения Венгрии права голоса. Президент Евросовета Антониу Кошта вообще назвал поведение Орбана "неприемлемым".
При этом на саммите отметили, что Евросоюз может начать передачу Украине средств в рамках кредита на 90 млрд евро уже к началу апреля. Однако по итогам первого дня переговоров достичь этого не удалось.