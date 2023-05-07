В США в торговом центре произошла стрельба: среди жертв есть дети

В пригороде Далласа (штат Техас, США) Аллен в торговом центре Allen Premium Outlets 7 мая произошла стрельба. В результате происшествия есть погибшие и раненые.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По данным полиции, стрелок был ликвидирован правоохранителями. При этом точное количество жертв в результате стрельбы в торгцентре не уточняется.

По мнению властей, злоумышленник действовал в одиночку. Преступника застрелил офицер Аллена.

Также сообщается, что на месте происшествия велись поиски второго стрелка.

По словам начальника пожарной службы Аллена Джонатана Бойда, среди госпитализированных есть дети. Всего в клинику доставили граждан в возрасте от 5 до 61 года.

Он также добавил, что пострадавших может быть больше.