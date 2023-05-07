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В США в торговом центре произошла стрельба: среди жертв есть дети

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Техас, США, Воскресенье 07 мая 2023 05:15
В США в торговом центре произошла стрельба: среди жертв есть дети Фото: американская полиция оцепила район возле торгцентра Аллена после стрельбы (скриншот с видео cnn.com)
Автор: Владимир Костырин

В пригороде Далласа (штат Техас, США) Аллен в торговом центре Allen Premium Outlets 7 мая произошла стрельба. В результате происшествия есть погибшие и раненые.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным полиции, стрелок был ликвидирован правоохранителями. При этом точное количество жертв в результате стрельбы в торгцентре не уточняется.

По мнению властей, злоумышленник действовал в одиночку. Преступника застрелил офицер Аллена.

Также сообщается, что на месте происшествия велись поиски второго стрелка.

По словам начальника пожарной службы Аллена Джонатана Бойда, среди госпитализированных есть дети. Всего в клинику доставили граждан в возрасте от 5 до 61 года.

Он также добавил, что пострадавших может быть больше.

Напомним, ранее в апреле в Техасе на выпускном произошла стрельба, в результате чего девять подростков получили ранения.

Также сообщалось, что в американском городе Дадевилль (штат Алабама) празднование дня рождения обернулось в массовую стрельбу. В результате чего по меньшей мере 20 человек получили ранения.

Кроме того, недавно в Нэшвилле 28-летняя трансгендерная женщина устроила стрельбу в христианской школе. Она убила шесть человек, нападавшую застрелили полицейские.

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