Массовая стрельба в США: подозреваемого нашли мертвым

Мужчина, подозреваемый в убийстве 18 человек в результате массовой стрельбы в американском штате Мэн, найден мертвым после трехдневных поисков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По словам комиссара общественной безопасности штата Мэн Майкла Саушака, 40-летний Роберт Кард был найден мертвым от огнестрельного ранения, полученного, по всей видимости, самостоятельно.

"Подозреваемый в стрельбе, произошедшей в среду вечером, найден и он скончался", - говорится в сообщении офиса шерифа округа Андроскоггин.

На пресс-конференции в мэрии Льюистона губернатор штата Мэн Джанет Миллс сообщила, что тело погибшего было найдено в Лисбоне, недалеко от места стрельбы.

"Сегодня я вздохнула с облегчением, зная, что Роберт Кард не будет представлять ни для кого угрозы", - сказала она.

Губернатор Миллс добавила, что обнаружение тела подозреваемого положит начало "долгому и трудному пути к выздоровлению".

Стрельба в штате Мэн

Инцидент произошел в ночь на 26 октября в городе Льюистон. Тогда сообщалось, что в результате стрельбы в штате Мэн погибли по меньшей мере 22 человека, а получили ранения от 50 до 60 человек.

Случаи массовых стрельб в США

В апреле этого года в городе Джаспер, штат Техас, девять подростков получили ранения из-за стрельбы во время вечеринки после выпускного бала. Инцидент произошел в средней школе, в зале церковного собрания.

Позже в торговом центре в пригороде Далласа произошла стрельба. В клинику доставили пострадавших граждан, одной из жертв было всего 5 лет.

А в июне в штате Вирджиния вооруженный мужчина устроил стрельбу, в результате которой погибли по меньшей мере два человека, еще пятеро получили ранения.

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