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В США произошла массовая стрельба на выпускном: есть погибшие

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США, Среда 07 июня 2023 07:19
В США произошла массовая стрельба на выпускном: есть погибшие Фото: массовая стрельба на выпускном в США (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В штате Вирджиния вооруженный мужчина устроил стрельбу, в результате которой погибли по меньшей мере два человека, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Инцидент произошел на территории кампуса университета Содружества Вирджинии, где проходила торжественная церемония выпускного местной средней школы. По данным полиции, погибшими были мужчины 18 и 36 лет.

Канал телевизионных новостей WWBT сообщал, что это отец и сын. Ранения получили мужчины 14, 32, 55 и 58 лет. Еще один 31-летний мужчина получил несовместимые с жизнью ранения.

"Полиция арестовала подозреваемого, 19-летнего мужчину, и планирует предъявить ему обвинение по двум пунктам убийства второй ступени в дополнение к другим возможным правонарушениям", - рассказал временно исполняющий обязанности начальника полиции Ричмонда Рик Эдвардс.

Случаи массовых стрельб в США

В городе Джаспер, штат Техас, девять подростков получили ранения из-за стрельбы во время вечеринки после выпускного бала. Инцидент произошел в средней школе, в зале церковного собрания.

В торговом центре в пригороде Далласа произошла стрельба. В клинику доставили пострадавших граждан, одной из жертф было всего 5 лет.

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